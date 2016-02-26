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Kadın cinayetleri durmak bilmiyor; Tokat’ta bir kadın arkadaşı tarafından öldürüldü!

Bıçaklanan 42 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

26 Şubat 2016 10:04

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye çalışanı 42 yaşındaki Reşat Alkan, 47 yaşındaki Hülya Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü.

DHA’nın haberine göre, olay, Niksar ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Tokat Belediyesi'nde çalıştığını öğrenilen Reşat Alkan arkadaşı Hülya Aydın ile görüşmek için ilçeye gitti. Birbirleriyle konuşmak için Atatürk Bulvarı'ndaki sulama kanalının kenarında buluşan Reşat Alkan ile Hülya Aydın arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası Alkan yanında bulunan bıçakla Hülya Aydın'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aydın'ı ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hülya Aydın kurtarılamadı. Hülya Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Cinayetten sonra kaçan Reşat Alkan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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