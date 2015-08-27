Kadın cinayetini engellemeye çalışırken öldürüldü!

Antalya’da emekli öğretmen Hasan Bayraktar, ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Gülşen Bayraktar’a şiddet uyguladığı sırada bunu engellemek isteyen komşusu Songül Ateş’i elindeki bıçakla öldürdü. Emekli öğretmen diğer komşusu Hüznü Ozan Basmacı’yı ise ağır yaraladı.

Konyaaltı İlçesinde yaşanan olayda, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası bulunan Hasan Bayraktar telefonla Gülşen Bayraktar’ı aradı ve “Seni öldüreceğim, geliyorum” diye tehditler savurdu. Akşam saatlerinde Gülşen Bayraktar’ın kaldığı eve giden Hasan Bayraktar, kapı önünde boşanmak isteyen eşine şiddet uygulamaya başladı.

Siyasihaber.org'ta yer alan habere göre, Gülşen Bayraktar’ın çığlıkları üzerine komşuları Songül Ateş ile Hüsnü Ozan Basmacı, şiddet uygulayan Hasan Bayraktar’a engel olmak istedi. Ateş ve Basmacı, Hasan Bayraktar’ın elindeki Rambo bıçaklı saldırılarıyla çeşitli yerlerinden yaralandı. Hasan Bayraktar olay yerinden kaçarken, yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Karnından ve göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Songül Ateş, hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Hüsnü Ozan Basmacı’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan Hasan Bayraktar’ı yakalamak için çalışma başlattı.