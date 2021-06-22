Kadın cinayeti; eski eşini öldürdü, intihar etti

Konya’da, Mesut Çoban, 15 yıl önce boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği 43 yaşındaki Halime Uyar'ı, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Çoban daha sonra kendi başına da ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Sandıklı Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Halime Uyar, 15 yıl önce boşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği 46 yaşındaki Mesut Çoban ile anlaşmazlık yaşayınca, iki hafta önce evi terk edip, kız kardeşinin yanına yerleşti. Bu sabah işe gitmek için evden çıkan Uyar, Mesut Çoban’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Halime Uyar, kanlar içinde yere yığılırken, Çoban, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halime Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Çoban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)