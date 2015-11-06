Kadın belediye şoförü, kendisini darp eden eski sevgilisini bıçakladı

Adana'da belediye otobüs şoförlüğü yapan Sevil Çapur, kullandığı otobüse binen ve yaşanan tartışmanın ardından kendisini darp eden eski sevgilisi Erkan Kış'ı kolunda bıçakladı.

DHA'nın haberine göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde şoförlük yapan Sevil Çopur, yönetimindeki otobüsle 2000 Evler Mahallesi’nde durağa girdiğinde, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Erkan Kış otobüse bindi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında ikili tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Çopur’u otobüsten indiren Kış, vurmaya başladı. Eski sevgilisinin elinden kurtulup otobüse binen Sevil Çopur, sürücü koltuğunun yanında duran bıçağı alıp inerek Erkan Kış’ı kolundan yaraladı. Erkan Kış yaralı halde kaçarken, aldığı darbeler nedeniyle Sevil Çopur da baygınlık geçirdi. Yolcuların çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kadın, hastaneye götürüldü.

Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Erkan Kış, tedavi edildikten sonra ifade için Denizli Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Devlet Demiryolları’nda geçit görevlisi olarak çalışan 1 çocuk babası Erkan Kış ifadesinde, eşinden boşandıktan sonra Sevil Çopur ile birlikte yaşamaya başladıklarını söyleyerek, "Paramı yedi, istedim vermedi. Bu yüzden aramızda anlaşmazlık vardı" dedi. Birbirlerinden şikayetçi olan çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.