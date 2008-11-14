Kadın bankacı 1.3 milyon dolarla kaçtı

Antalya'da bir bankanın kadın müşteri ilişkileri yöneticisi, bir müşteriye ait 1 milyon 357 bin doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranıyor.



Özel bir bankanın Antalya il merkezindeki bir şubesinde, Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan F.E.'nin (35), üç gün önce, ABD'de yaşayan bir müşterisinin banka şubesine gelmesi üzerine, rahatsızlandığını söyleyerek bankadan ayrıldığı ve bir daha işe dönmediği belirlendi. Genç kadının evine gitmemesi üzerine yakınları da polise başvurarak kızları F.E. ve eşi S.E.'ye ulaşamadıklarını bildirerek, kayıp ihbarında bulundu. Antalya polisi banka çalışanı ve eşinin kaybolması üzerine geniş çaplı soruşturma yürütürken, F.E.'nin çalıştığı bankada da inceleme başlatıldı.



Müşteri geldi zimmet ortaya çıktı



Banka müfettişlerinin incelemesi sırasında F.E.'nin işlem yapmaya yetkili olduğu hesaplardan birinin içinin boşaltıldığı, hesap sahibinin ABD'de yaşayan Türk müşteri M.T. olduğu belirlendi. Bir işi için ABD'den Antalya'ya gelen ve parasını çekmek üzere 11 Kasımda banka şubesine gelen M.T.'nin, bankaya uğramasıyla F.E.'nin karıştığı iddia edilen 1 milyon 357 bin dolarlık zimmet ortaya çıktı.



Bankanın özel müşterilerinden M.T.'nin hesabıyla ilgili tüm işlemleri yapmaya yetkili olan F.E.'nin, yanına gelen M.T.'yi gördüğünde rahatsızlandığını söyleyerek işlemlerini bir başka çalışanına devrettiği ve şubeden ayrıldığı saptandı. İşlemi devralan diğer banka görevlisi, M.T.'nin 1 milyon 357 bin dolar bulunan hesabının boş olduğunu tespit ederek, banka yöneticilerine haber verdi. Banka müfettişlerince başlatılan incelemede, hesapta bulunan 1 milyon 357 bin doların zimmete geçirildiğini belirledi.



Mart, nisan ve mayısta çekilmiş



Müfettişlerin incelemesi sonucu, ABD'de yaşayan Türk müşteriye ait 1 milyon 357 bin doların, bu yıl içerisinde üç parça halinde çekildiği tespit edildi. Müfettişlerin, M.T'nin hesabındaki paranın, bu yılın mart, nisan ve mayıs aylarında üç parça halinde çekilerek, hesabın tamamen boşaltıldığını saptadıkları öğrenildi.

Bunun üzerine, Müşterinin hesabından sorumlu F.E. hakkında, banka yetkililerince Antalya Cumhuriyet Savcılığına zimmet iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Savcılığı da F.E. hakkında ''bankacılık zimmeti'' suçlaması kapsamında soruşturma başlattı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin F.E.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırmayı sürdürdükleri bildirildi. Polisin ilk tespitlerine göre, F.E.'nin üç ay önce evlendiği, bir beldede plaj işletmeciliği yapan eşi S.E'nin de 11 Kasım tarihinden bu yana kayıp olduğu belirlendi.



Kayıp bankacının otomobilini bankadan ayrıldığı gün ailesine teslim ettiği, eşinin kullandığı otomobili de bir arkadaşına bıraktığı saptandı.

Kayıp çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Polisin bankacı F.E. ve eşi S.E.'nin yakalanması amacıyla geniş çaplı araştırma yürüttüğü bildirildi.

