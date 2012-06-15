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Yaşam

Kadın atlet tecavüzle suçlanıyor!

Polis, koşucuyu bir cinsiyet tahlilinden geçirebilmek için yerel idari mahkemeden izin talep ettiklerini bildirdi

15 Haziran 2012 19:41

 

Hindistan polisi, sporcu bir kadını "erkek olduğu" ve "tecavüz" suçu işlediği iddiaları üzerine göz altına aldı.
 
Sıkı bir diyete giren yıldız önceki gün bir parti çıkışı görüntülendi. Olduçka neşeli görünen yıldızın verdiği kilolar ise gözle görülür derecede fark edildi. Sırtı açık kıyafet giyen Goodger ve arkadaşları dizilerinin final sahnesi sonrası gönüllerince eğlendiler. 
 
Pinki Pramanik, beraber yaşadığı ve yine kadın olan partnerinin, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde göz altına alındı.
 
Polis, koşucuyu bir cinsiyet tahlilinden geçirebilmek için yerel idari mahkemeden izin talep ettiklerini bildirdi.
 
İddiaları inkar eden sporcu, partnerini "yalancılıkla" suçladı.
 
Kadın sporcu, cinsiyetini kanıtlamak üzere muayene edilmeyi de reddetti.
 
The Times of India'nın haberine göre Pramanik "Bir sporcu olarak kariyerim boyunca bir çok testten geçtim. Neden daha fazla saçma sapan tahliller yaptırmayı kabul edeyim?" dedi.
Sporcu, 2006 Doha Asiad'da 4x400m bayrak koşusunda altın madalya ve 2006 Melbourne Commonwealth Games'de aynı kategoride gümüş madalya kazanmıştı.
 
2006 SAF Games in Colombo'da ise 400m, 800m ve 4x400m bayrak koşularında birinci olarak üç altın madalya kazandı.
 
Perşembe günü göz altına alınan kadın atlet, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı.
 
Calcutta şehrinin Baguihati bölgesinden bir polis memuru, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bildirilen şikayet sporcu kadının aslında bir erkek olduğu ve bir kaç aydır beraber yaşadığı partnerine kendisiyle evleneceğini söyleyip, daha sonra bunu reddettiği yönünde" dedi.
 
Hindistan Atletler Federasyonu, harekete geçmeden önce tıbbi rapoları ve polis araştırmasının sonuçlarını bekleyeceklerini söyledi. 
 

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Kadın atlet tecavüzle suçlanıyor

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