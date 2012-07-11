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Sağlık

Kadın akademisyenler jinekolog hikayelerinizi bekliyor

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Araştırma Görevlisi Burcu Ertuna ve Ezgi Emre'nin kadınlara çağrıda bulundu

11 Temmuz 2012 22:25

İki kadın akademisyen, kadınların jinekoloji muayeneleri sırasında yaşadıkları psikolojik şiddet ve kötü muamele hikayelerini hem akademik alanda çalışmalarda hem de bu soruna dair çözüm önerisi oluşturulmasında yol gösterici olması için bir web sitesinde toplama kararı aldı.

Bianet'te yer alan habere göre; İki kadın akademisyen, kadınların jinekoloji muayeneleri sırasında yaşadıkları psikolojik şiddeti, kötü muameleyi hem akademik alanda çalışmalarda hem de bu soruna dair çözüm önerisi oluşturulmasında yol gösterici olması için jinekolojiksiddet.wordpress.com/ web sitesinde topluyor.
 
Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Araştırma Görevlisi Burcu Ertuna ve Ezgi Emre'nin kadınlara çağrısı şöyle:
 
"Jinekolog muayenesi biz kadınlar için bazen gerilim filmlerini aratmayacak kıvamda oluyor. Sebepleri sıralamaya kalksak buradan ilk jinekolog koltuğuna yol olur. O koltuk da aslında ayrı bir hikayedir ya neyse...
 
"Neden 'Jinekolojik Şiddet' dedik? Çünkü biz çoğunluğu genç kadınlar olmak üzere jinekolog muayenelerimizden çoğunlukla memnun ayrılmadık. Aktif cinsel hayatımız değil, evli olup olmamamız sorgulandı. Sorular standart olmaktan çok uzak, doktorumuzun kendi değer yargılarında biçimlendi. Kimimiz yahut çoğumuz şiddetin en az kaale alınanını, "sembolik şiddet"i iliklerine kadar hissetti. Fiziksel şiddet kadar görünmeyen, çok ayırdına varılamayan bir şiddetti yaşadığımız, pek de dillendirmediğimiz...
 
"İşte tam da bu yüzden bizim hikayelerimiz önemli... Kadınların kendi hikayelerini kendi ağzından anlatması..."
 
Ertuna ve Emre, kadınların jinekoloji muayenesi sırasında yaşadıklarını isimleri olmadan, sadece yaşları, yaşadıkları şehir ve eğitim durumlarıyla jinekolojiksiddet@gmail.com adresine yollamalarını istiyor. 
 

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