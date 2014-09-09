Kadıköy'ün simgesi 'Boğa' heykeli 150 yaşında

1864 Yılında Sultan Abdülaziz tarafından sanatçı Rouillar’da Paris’te yaptırılan ve orijinal adı “Dövüşen Boğa” olan Kadıköy’ün Boğa Heykeli, uzun yıllar çeşitli noktaları dolaştıktan sonra Altıyol’a konuldu ve Kadıköy ile özdeşleşti.

Kadıköy'ün simgesi haline gelen ve mutlaka adres tariflerinde yer alan Tarihi Boğa Heykeli bugün 150 yaşında. 1950'lilerin ortasında Boğa Heykeli bir ara yeni açılan Hilton Oteli'nin Harbiye girişine konduysa da eski mekanı olan Lütfi Kırdar'a geri getirildi ve 1970'e kadar da burada kaldı. 1971'de heykel, günümüzde Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi olarak hizmet veren Kadıköy Şehremaneti binasının önüne getirildi. Paris'ten İstanbul'a birkaç ayda gelen Boğa Heykeli'nin 150 yıllık İstanbul turu 1987 yılında Kadıköy Altıyol'da son buldu. Yeni yerine hemen alışan Boğa, kısa sürede Kadıköy'ün en önemli sembollerinden birine dönüştü.