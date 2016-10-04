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Yaşam

Kadıköy’ün bıçkın kedisi Tombili’nin heykeli açıldı

Tombili'nin heykeli, ömrünü geçirdiği mahalleye dikildi

04 Ekim 2016 20:28

Kedi Tombili’nin heykeli 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde, Kadıköy, Ziverbey’de ömrünü geçirdiği mahalleye dikildi.

 Kadıköy Ziverbey’deki Güleç Çıkmazı’nda yaşayan Tombili, 1 Ağustos 2016’da hayata veda etmişti. Ardından heykelinin yapılması için kampanya başlatılmış ve Kadıköy Belediyesi’nin de olumlu yanıt vermesiyle hayvansever ve heykeltıraş Seval Şahin Tombili’nin heykelini yapmaya başlamıştı.

Bianet’te yer alan habere göre, Şahin’in tamamladığı heykelin açılışı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapıldı.

Heykelin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, yaklaşık 17 bin hayvan dostunun sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonucu çalışmalara başlandığını ve heykelin tamamlanıp, Hayvanları Koruma Günü'nde yerine konduğunu anlattı.

Heykeltıraş Seval Şahin de şu açıklamayı yaptı:

“Heykel, önce çamurla çalışıldı, daha sonra bronz dökümü oldu. Heykel açık alana yerleştirilecekti, kamusal alanda bir takım çevre şartlarından dolayı dayanıklı, kalıcı bir malzeme olması gerekiyordu. Bu nedenle bronz yapmaya karar verdik.”

Şahin, Tombili heykelinin yapımında hayvan anatomisi üzerine kitaplar incelediğini ve arkadaşının kedisi Badem’in de kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Mahalleli de kedi Tombili’nin heykelinin açılmasına çok ilgi gösterdi, heykelle fotoğraf çektirenler oldu.

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