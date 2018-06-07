Kadıköy'e Vesvese geliyor: Analog Kültür Experiment

İstanbul Kadıköy’de bulunan [mecra] teras, 8 Haziran Cuma günü gezici etkinlik serisi Vesvese’nin katkılarıyla Analog Kültür Experiment ve Hasan Erginöz’ün dinleyicileriyle buluşacağı uzun bir yaz gecesine kapılarını aralıyor.

Dinleyiciler, ilk olarak Hasan Erginöz’ün DJ setleriyle saat 22.00’de başlayacak olan gecede Analog Kültür Experiment ile oluşuma Sonar İstanbul ve XJazz Kırım Kilisesi sahnesinde eşlik eden Tolga Zafer’in canlı performanslarını izleyecek. Gecenin sonunda kabinde Kaan Düzarat, DJ setleriyle birlikte yalnız olacak.

Vesvese, kısıtlama olmaksızın yaratıcı ve yenilikçi isimlerin ürettiği projeleri desteklemeyi ve paylaşmayı 2010 yılından beri devam ettiriyor.

Kaan Düzarat, Olgun Açar ve Özgür Yılmaz’ın 2017’de bir araya gelmesiyle oluşan Analog Kültür Experiment de Terry Riley, Ryuichi Sakamoto, Jon Hassell gibi sanatçılardan etkileniyor. Zaman zaman bu sanatçıların plak kayıtlarına da performanslarında yer veren oluşum, serbest doğaçlama ve sampling'in buluştuğu elektronik caz tınılarıyla müzikseverleri eğlendiriyor.

22.00 Hasan Erginöz (DJ set)

00.00 Analog Kültür Experiment feat. Tolga Zafer (Canlı)

01.30 - 04.00 Kaan Düzarat (DJ set)

Biletler: Kapıda / 30 lira.