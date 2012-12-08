İBB: Kadıköy'deki 'Başöğretmen Atatürk Anıtı' kaldırılmıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi, "Kadıköy Meydan Projesi" kapsamında kaldırılacak olan "Başöğretmen Atatürk Anıtı" nedeniyle karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk "Bir süre önce saygı duruşunu ve çelenk koymayı kaldırdılar, şimdi de anıtı kaldırıyorlar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "Başöğretmen Atatürk Heykeli"nin kaldırılacağı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada "'Kadıköy Meydanı'ndaki Atatürk anıtı kaldırılacak yerine bina yapılacak' iddialarını gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, "Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"na, Kadıköy Belediyesi tepki gösterdi.

Projenin hiçbir aşamasında kendilerine bilgi verilmediğini, ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, "Haydarpaşa Garı ve Kadıköy Meydanı tek bir planla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından getirildi. Ancak plana detaylı baktığımızda Haydarpaşa Garı'nın hem demiryolu, sergi salonu, hem de konaklama tesisi olarak kullanıldığı söyleniyor. Yani yüzde 95'i konaklama olabilir, yüzde 5'i sergi ve demiryolu olabilir. Yan tarafta oteller var, arka tarafta büyük yapılaşmalar var. Kadıköy Meydanı'nda yeni yapılaşmalar koymuşlar. Dar bir alan halbuki. Burada insanların yürümesi, rahat etmesi lazım" dedi.

'Her türlü tepkiyi göstereceğiz'

Kadıköy Belediyesi'nin yaptırdığı İskele Meydanı'ndaki "Başöğretmen Atatürk Anıtı"nın kaldırılıp yerine kültür merkezi ek binası yapılması planlanan projeye itiraz edeceklerini söyleyen Öztürk "12 Aralık'a kadar itiraz etme hakkı var.

Atatürk heykelinin bulunduğu meydan, resmi törenlerin de düzenlendiği küçük bir meydan. Meydan bile demeye bin şahit lazım. Şimdi görüyoruz ki; Kadıköy Meydanı'ndaki bu Atatürk Anıtı da bu plan çerçevesinde kaldırılıyor. Oraya, yandaki eski hal binası kültür merkezi olarak transfer ediliyor. İkinci bina daha yapılıyor.

Birileri geliyor, hiç kimseye sormadan deniz kenarına koca bir bina dikiyor. Fonksiyonu ne olursa olsun böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Bu konuda Kadıköylüler bizimler beraber. Hem itiraz edecekler, hem yasal dava haklarını kullanacaklar hem de hukuki çerçeve içerisinde olabilecek her türlü tepkiyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.



'Önce saygı duruşunu şimdi de anıtı kaldırıyorlar'



Kadıköy Meydanı'nda başka bir anıt olmadığını ifade eden Öztürk, "Sadece Atatürk Anıtı'nın kaldırılmasına tepkimiz yok. Oraya bina olmaz. Kadıköy'ün en merkezi yeri, tören alanı, deniz kıyısı. Böyle bir yere bina olmaz, hakları yok. Orada Atatürk Anıtı var, orada Cumhuriyet kutlanıyor.

Bir süre önce saygı duruşunu ve çelenk koymayı kaldırdılar, şimdi de anıtı kaldırıyorlar. Nasıl anlayalım, gelsin bize anlatsınlar" dedi.

Kadıköy Meydanı'nın yayalaştırılmasına itirazları olmadığını kaydeden Selami Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenerek "Gelsinler meydanı komple yeşil yapalım. Yemyeşil yapsınlar, peyzajla düzenlesinler, bende teşekkür edeyim" dedi.

İBB: Heykel kaldırılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Kadıköy Meydanı'ndan bulunan "Başöğretmen Atatürk Heykeli"nin kaldırılacağı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada "'Kadıköy Meydanı'ndaki Atatürk anıtı kaldırılacak yerine bina yapılacak' iddialarını gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı İle Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda açıkça görüleceği üzere Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’nın da içinde yer aldığı alan, Fuar, Panayır ve Festival Alanı lejantında kalmaktadır.

Plan notlarında söz konusu alanda değil bina bodrum dahi yapılamayacağı, sadece etkinlik zamanlarında kullanılmak üzere geçici ve takılıp sökülebilen hafif malzemeden üniteler yapılabileceği açıkça belirtilmektedir.

Böylelikle "Atatürk anıtı yıkılacak, yerine bina yapılacak" iddiasının gerçek dışı olduğu ortadadır."