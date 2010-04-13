Kadıköy'de yürürken vuruldu

T24- İki grup omuz atma yüzünden kavga etti. Kavgacılardan biri silahını ateşledi. O silahtan çıkan kurşun kavgacıları değil, o sırada yoldan geçen bir kadının karnına isabet etti. Ameliyata alınarak, karnındaki kurşun çıkartılan Aliye Temiz'in durumunun iyi olduğu bildirildi.





Edinilen bilgiye göre olay Osmanağa Mahallesi Nüshet Efendi Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, Recep B., isimli kişi bir görüşme için geldiği iş hanından çıkarken, girişte bulunan çay ocağının kapısında oturan bir kişi ile aralarında tartışma çıktı. "Omuz atma" yüzünden çıktığı sanılan tartışmanın ardından iş hanından ayrılan Recep B., yanına aldığı akrabası olan Ferit B. ile birlikte bir süre sonra iş hanına geri geldi. Recep B. ve Ferit B., çay ocağını işlettikleri öğrenilen Remzi Ü., Doğan Ü. ve Hacı Ü. ile tartışmaya başladı.



Sopaların da kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkartan Ferit B. tetiğe dokundu. Bu sırada eşi Cemal Temiz ile birlikte iş hanının önünden geçen Aliye Temiz'e kurşunlardan biri isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, karnından vurulan Aliye Temiz olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınarak, karnındaki kurşun çıkartılan Aliye Temiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kavga sırasında olay yerinde bulunan bir görgü tanığı "Kavga çıktı. Karşı taraf 4-5 kişiydi. Arkadaş ta korkutmak için havaya ateş etti. O sırada kurşunlardan biri yoldan geçen teyzeye geldi. Kasıtlı olarak ateş etmedi. Korkutmak için havaya ateş etti" dedi.



Olayın ardından inceleme yapan polis, kavgaya karışan Remzi Ü., Doğan Ü. ve Hacı Ü. ile Recep B. ve Ferit B'yi kısa sürede yakaladı. Hacı Ü. yaşı küçük olduğu için Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, diğer şüpheliler ise Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulandı. İfadeleri alınan zanlılar, haklarındaki suçlamaları reddetti. İfade veren bir gizli bir tanığın ise ateş eden kişinin Ferit B. olduğunu söylediği öne sürüldü. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi.