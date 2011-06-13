-KADIKÖY'DE YGS VE LYS PROTESTO EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Kadıköy'de bir grup genç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nı (LYS) protesto etti. Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi önünde toplanan ve ''Çözülen Şifreleriniz Değil Çürümüş Sisteminizdir'' pankartı açan öğrenciler, üzerinde ''ÖSYM Mezara'' yazılı tabut, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve ÖSYM Başkanı Ali Demir'in kuklalarıyla Kadıköy İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Burada oluşturulan güvenlik noktasında aramadan geçirilerek alana alınan grup adına basın açıklaması yapan Ruken Yıldız, yıllarca tartışılan ÖSS'nin yerine getirilen 2 aşamalı sistemle adaletli bir yerleştirmenin sağlandığının belirtildiğini söyledi. Ancak yeni sistemin de fırsat eşitsizliği yarattığını savunan Yüce, şunları kaydetti: ''Yapılan YGS sınavı meşru değildir. Düzenin sorumluları dahi 'sehven' diyerek, kabul ettikleri şifre sisteminin içinde olduğu bir sınav kabul edilemez. Sınavın iptali yeterli değildir. Ali Demir başta olmak üzere şifrenin sorumlusu ve onun parçası olan herkesin görevine son verilmelidir. Bizim eşit, parasız, bilimsel ve ana dilde eğitim talebimizdir.'' Bazı yollar, protesto gösterisi sırasında trafiğe kapatıldı.