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Kültür-Sanat

Kadıköy’de “Plak Günleri” başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’un önemli plakçılarını ve plak severleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri”, 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilecek

04 Eylül 2017 13:26

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’un önemli plakçılarını ve plak severleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri”, 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilecek.
Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Kadıköy Plak Günleri”, 9 - 10 Eylül tarihlerinde Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin bahçesinde yapılacak. İstanbul\'un önemli plakçılarının stant açacağı etkinlikte konserler, söyleşiler ve imza günleri de gerçekleştirilecek.
Etkinlikte 9 Eylül Cumartesi günü Murat Meriç’in “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşisinin yanı sıra Gaye Su Akyol konseri gerçekleşecek. 10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent ve Zafer Dilek’in “Usta İşi Plaklar”, Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz’in “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri yapılacak. Aynı günün akşamında usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle “Kadıköy Plak Günleri” sona erecek.
“Kadıköy Plak Günleri”nin programı şu şekilde:
 
-9 Eylül Cumartesi-
13.00 Açılış
14.00 DJ Set
16.00 Muhabbet / Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi”
18.00 DJ Set / Mete Avunduk
20.00 Konser / Gaye Su Akyol

-10 Eylül Pazar-
13.00 Açılış
14.00 DJ Set / Hakan Tamar -Ertan Kurt
16.00 Muhabbet / Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”
18.00 Muhabbet / Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt, Yeliz “Nerelerdeydin Analog!”
20.00 Konser / Bülent Ortaçgil

(FOTOĞRAF)

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