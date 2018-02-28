Kadıköy'de lise inşaatının temel kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Acıbadem Mahallesi Emek Sokak’taki General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatının temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir lahit bulundu. Lahdin içerisinde insan kemiklerine rastlandı.

Lahidi bulunmasının ardından Okul yönetimi durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bildirdi. İlk incelemelerde Roma dönemine ait ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Lahdin üzerindeki kapağın farklı bir yerde olduğu görüldü. Kazı alanına gelen arkeologlar tarihi lahdi incelemeye aldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Lahit, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 24 saat koruma altına altına alındı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun raporuna göre lahit ve diğer tarihi bulguların taşınması bekleniyor. Kurul kararına göre söz konusu inşaat alanında arkeolojik kazı da yapılabileceği belirtildi. Lahdin içerisinde bulunan insan kemiklerinin detaylı inceleneceği ve DNA testi yapılacağı öğrenildi. Böylece Kadıköy’ün 2 bin yıllık sakinleri hakkında bilgi sahibi de olunacak.

Arkeolog Murat Sav, Kadıköy Kuşdili yakınlarında bulunan lahitle ilgili şu bilgileri verdi: “Kuşdili Çayırı ve yakın çevresi aslında, eski Khalkedon antik kenti yakınında veya içinde kalan bir bölgedir. Bugünkü Sarayburnu sırtlarındaki Antik Byzantion’un M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu yıllarda, karşı yakada Khalkedon yerleşimi zaten mevcuttu. Kurbağalıdere’nin sol tarafı Antik Khalkedon’un nekropolü (mezarlığı) olup, adı geçen lisenin bulunduğu yer Kurbağalıdere’nin sağ tarafındadır. Kurbağalıdere’nin denize kavuştuğu yerde çok eski bir liman bulunduğu da bilinmektedir.”

"Bu bölge Roma dönemine ait nekropol olabilir"

Arkeolog Murat Sav, lise inşaatında bulunan lahidin Roma dönemine ait olduğunu belirterek, “Üzerinde herhangi bir kabartma veya yazı bulunmuyor. İşlenmiş bir lahit olsaydı zengin birine ait olduğu söylenebilirdi ama yine de sıradan bir insana ait değil. Hıristiyan mezarı değilse, içinden mezar hediyesinin de çıkması gerekirdi. Ölünün yanında gözyaşı şişesi veya koku kabı da bulunabilirdi. Hıristiyansa bunlar konmazdı. Eğer bu lahdin dışında başka lahitler de varsa bu alan da nekropol olabilir ama bunun için kazının genişletilmesi gerekir. Ayrıca lahdin önünde bulunduğu yer ana kaya. Ana kaya tıraşlanmış halde. Lahtin bulunduğu yer doğru olmayabilir. Kazılan alanın başka bir kesimindeydi muhtemelen” dedi.