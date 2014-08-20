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Kadıköy'de Lice protestosunda olaylar çıktı

Kadıköy ve Okmeydanı'nda Mahsum Korkmaz'ın Lice'deki heykelinin yıkılması ve Mehdi Taşkın'ın öldürülmesine yönelik protesto gösterilerine polis müdahale etti

20 Ağustos 2014 02:00

HDK- HDP Gençlik Meclisi’nin Kadıköy’de, Lice‘de Mahsum Korkmaz'ın heykelinin yıkılması ve Mehdi Taşkın isimli yurttaşın katledilmesine yönelik yaptığı protestoda atılan molotof kokteylinin halk otobüsünün ön camına isabet etmesiyle gerginlik yaşandı.

Birgün gazetesinden Zeynep Kuray ve Esat Minaz'ın haberine göre, bazı şahısların HDK-HDP’li gençlere saldırmasıyla gerginlik tırmandı. Olay yerine gelen TOMA ile Çevik Kuvvet kalabalığa tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti.

 

Okmeydanı'nda bölgeye helikopter gönderildi

 

Okmeydanı'nda yola barikat kurup, polise molotof kokteyli atan gruba polis biber gazı ile müdahale etti.

Okmeydanı Şark Kahvesi önünde toplanan yüzleri maskeli bir grup, yola barikatlar kurarak etrafa molotof kokteyli attı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, gruba biber gazı ile müdahale etti.

Olay yerine zırhlı araçlar ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) gelmesiyle grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Okmeydanı’nda devam eden olaylar nedeniyle bölgeye polis helikopteri de gönderildi. Havadan bölgeyi izleyen polisler, arkadaşlarına grupların kaçış yönü hakkında bilgi verdi.

Polis, bölgede önlem amaçlı beklemeye devam ediyor.

 

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