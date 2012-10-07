Kadıköy'de 'Gönül'leri fetheden galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası'nda Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocukların tribünlerden izlediği maçta sarı lacivertlilerin ilk golü 13. dakikada Sow'un muhteşem rövaşatası ile geldi. 39. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Gökhan Gönül düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkaran isim oldu.

57. dakikada Veli Kavlak ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Veli'nin atıldığı pozisyonda kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde Gökhan Gönül bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı.

Teknik direktörler ilk kez

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbide, ezeli rakiplerin teknik direktörlerini ilk kez derbide karşı karşıya getirdi. Yıllarca, şu an çalıştırdıkları takımlarda futbolcu olarak ter döken ve sembolleşen iki deneyimli teknik adam, derbi tarihinde ilk kez takımlarının başında birlikte görev yapıyor.

Kadıköy'de ilk cezalı derbi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini, sarı-lacivertli ekibin cezası nedeniyle sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar tribünde izledi.Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de ilk cezalı derbisine çıkarken, kadın ve çocuk taraftarlar biletleri iki gün öncesinden tükenen karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiler. Erken saatlerden itibaren stat çevresine gelen kadınlar ve çocuklar, coşkuyla maç saatini beklerken, stada alınmaya başladıktan sonra da coşkularını tribünlere taşıdılar. Tribünlerde yer yer az sayıda boşluklar oluştu.

İki takım taraftarları tribünde birlikte

Beşiktaşlı çok sayıda kadın taraftar da maça geldi. Stat çevresinde Fenerbahçe formalı kadın taraftarlarla birlikte üzerinde Beşiktaş formalı kadın taraftarlar da yer aldı.

Alex'e destek

Fenerbahçeli taraftarlar, stat çevresinde yaptıkları tezahüratlar ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle takımdan ayrılan Alex de Souza'ya destek verdiler.

Kadın taraftarlar, maça giremeyecek olan erkek taraftarlarla stat çevresinde dolaşarak “I Love You Alex” tezahüratları yaptılar. Taraftarların ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerde de Alex'in fotoğraflarının yanı sıra “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Alex de Souza”, “01.10.2012 Bu tarih unutulmayacak, elbet hesabı sorulacak”, “Üzülme büyük kaptan Alex de Souza. Bu taraftar seni sonsuza dek kadroya almıştır” yazıları yer aldı.