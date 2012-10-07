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Spor

Alex Türkiye'yi terk etme kararı aldı

Brezilyalı futbolcu basın toplantısı düzenledikten sonra Cuma günü Türkiye'den ayrılacak

07 Ekim 2012 22:31

 

Fenerbahçe'de gözler, kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Alex de Souza'nın yapacağı basın toplantısına çevrilirken Brezilyalı oyuncu Cuma günü Türkiye'den ayrılacak.
 
Brezilyalı futbolcunun, yarın saat 14.00'te Marriott Otel Asia'da yapacağı basın toplantısında, süreçle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.
 
Alex'in, sözleşmesi feshedildikten sonra kendi internet sitesinde yaptığı açıklamalara karşılık kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Borussia Mönchengladbach maçı için kafileyle birlikte Almanya'ya giderken Sabiha Gökçen Havaalanı'nda sert ifadeler kullanmıştı.
 
 
 

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