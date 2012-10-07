Saraçoğlu 'Alex'e yasaklandı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki coşkulu kutlamlara gölge düştü. Kadın ve çockuklardan oluşan taraftarlar stada akın ederken sarı lacivertli kulüp Alex maskelerinin stada girişine yasak getirdi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Stadyum çevresinde saatler öncesinden dağıtılmaya başlanan Alex maskeleri de dahil olmak üzere kadın taraftarların stadyuma Brezilyalı oyuncu ile ilgili atkı, tişört veya herhangi bir şey ile girmesine izin verilmedi.

Stadyum girişindeki yetkililer, Alex forması ile gelen taraftarların stada girmesine ise müsade ediyor. Saracoğlu girişinde taraftarlardan toplanan Alex maskeleri çöpe atıldı.

Yıldırım'a protesto hazırlığı

Öte yandan bazı kadın taraftarların karşılaşmanın 10. dakikasında Başkan Aziz Yıldırım'a yönelik bir protesto hazırlığında olduğu öğrenildi.