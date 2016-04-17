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Spor

Kadıköy’de Ersun Yanal tezahüratları

Ersun Yanal iki sene önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı

17 Nisan 2016 23:33

Fenerbahçe taraftarları, Mersin İdmanyurdu maçı öncesinde iki sezon önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Teknik Direktör Ersun Yanal tezahüratlarında bulunarak yönetimime mesaj verdi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile çıkan ama son haftalarda istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi büyüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar Torku Konyaspor ve Galatasaray maçlarında puan kayıplarının ardından bugün akşam oynanan Mersin İdmanyurdu maçı öncesinde tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, iki sezon önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Teknik Direktör Ersun Yanal için tezahüratlar yaptı. Oyuncuların ısınması sırasında sarı-lacivertli taraftarlar hep bir ağızdan 'Ersun Yanal' ismini söyledi.

Öte yandan Şükrü Saracoğlu'nda sarı lacivertli taraftarlar Van Persie, Nani ve Josef'in ismi anons edildiği sırada ıslıkladılar. Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'a ise alkışlarla destek verdiler

 

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