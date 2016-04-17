Passolig kartı satışlarında lider Fenerbahçe, Beşiktaş atağa geçti

Spor Toto Süper Lig’de 2 yıl önce 18 Nisan’da başlanan Passolig uygulamasında Fenerbahçe, kart satışı sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre, e-bilet uygulamasında sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig’de geride kalan 28. hafta itibarıyla 393 bin 954 karta ulaştı. Beşiktaş’ta da yeni stadın açılışının da etkisiyle son bir ayda Passolig’e ilgi arttı. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğun en önemli adaylarından olması ve Vodafone Arena’nın açılışı, Passolig kartlı Beşiktaş taraftar sayısını bu dönemde 50 bin 996 adet yükseltti.



Fanatik'te yer alan habere göre, İstanbul takımlarının ilk 3 sırada yer aldığı kart satışında Fenerbahçe’yi, Galatasaray (373 bin 050) ve Beşiktaş (306 bin 593) takip etti. Böylece siyah-beyazlıların güncel kart sayısı 306 bin 593’e çıktı. Satılan kartlardan futbol kulüplerinin de pay aldığı düşünüldüğünde, Beşiktaş söz konusu artıştan maddi gelir elde etmiş oldu.

Konya’da kart satışı yükseldi



Torku Konyaspor’un bu sezon gösterdiği başarılı performans, Passolig kart satışına olumlu yansıdı. Yeşil-beyazlı kulübün kart satışı, bu sezon itibarıyla 98 bin 727 oldu. Konya ekibi, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından en fazla ilgi gören ekip konumuna geldi.



Konya Büyükşehir Torku Arena’ya geçişiyle seyirci sayısını da 2’ye katlayan Torku Konyaspor, geride kalan hafta itibarıyla bu sezon maçlarını ortalama 17 bin 147 seyirci önünde oynadı. - Başarı karta ilgiyi artırıyor Kulüplerin sportif başarılarına paralel olarak Passolig kart satışlarının artması da dikkati çekti.



Geride kalan sezon PTT 1. Lig’de mücadele eden Antalyaspor, o dönem 9 bin 826 adet Passolig kart satışı gerçekleştirmişti.



Antalya temsilcisinin Spor Toto Süper Lig’e yükselmesi, başta Kamerunlu futbolcu Samuel Eto’o olmak üzere yaptığı transferler ve yeni stadı Antalya Arena’nın açılması ile Passolig kart sahibi taraftar sayısı 45 bin 173’e yükseldi.