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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar arasında 'liderlik' kavgası; 5 kişi vuruldu!

Taraftarlar kendi imkanlarıyla Bağdat Caddesi'nde bulunan özel bir hastaneye gitti

17 Nisan 2016 21:14

Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Sefa Kalya'nın hayatını kaybetmesinin ardından taraftarlar arasında çıkan 'liderlik' tartışması sürüyor. Mersin İdmanyurdu maçı öncesi çıkan kavga sırasında, "yeni tribün liderini tanımadığını" söyleyen bir kişi bacağından vuruldu. Rastgele açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu arasındaki maç öncesi Fenerbahçeli taraftar grupları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir taraftarın silahla rastgele ateş etmesi sonucunda 1 kişi bacağından vuruldu, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralı taraftarlar kendi imkanlarıyla Bağdat Caddesi'nde bulunan özel bir hastaneye gitti. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

3 kişi gözaltına alındı

 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin üzerinde tabanca olduğu öğrenildi.

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