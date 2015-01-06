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Yaşam

Kadıköy'de Erasmus öğrencisine taciz girişimi

Saldırgan, merdivenlere koşan C.T.’nin ardından bir kat çıktıktan sonra, çığlık seslerine uyanan apartman sakinlerinin kapıya çıkması üzerine geri dönüp koşarak uzaklaştı

06 Ocak 2015 18:09

Kadıköy'de 3 Ocak'ta sabaha karşı evine dönen Erasmus öğrencisi C.T. apartman girişinde kendisini takip eden bir erkeğin saldırısına uğradı. 

Saldırgan takip ettiği C.T’nin arkasından apartmanın içine girerek, kolundan tutup kendine çekmeye çalıştı. C.T. çığlık atarak tepki gösterince saldırgan C.T.’nin ağzını kapatıp susturmak istedi.

Saldırgan, merdivenlere koşan C.T.’nin ardından bir kat çıktıktan sonra, çığlık seslerine uyanan apartman sakinlerinin kapıya çıkması üzerine geri dönüp koşarak uzaklaştı.

Olayı Sendika.Org’a aktaran C.T., "Polis şikayette bulunmanın birşeyi değiştireceğini düşünmüyorum bu nedenle de başvuruda bulunmak istemiyorum" dedi.

 

Yusuf Kaplan Erasmus hakkında ne yazmıştı?

 

 

Yeni Şafak yazarı Kaplan Erasmus'u "Orgasmus" olarak nitelendirmiş ve kamuoyunda eleştirilere neden olan bir yazı yazmıştı.

Kaplan'ın ilgili yazısından satırbaşları şöyle:

“Erasmus, “rezalet” bir iş demiştim, bir zamanlar. Erasmus bursu alan öğrenciler arasındaki gayr-ı meşrû ilişkiden bir milyon (!) çocuk doğmuş!

“Erasmus kuşağı” geliyor! Ülkesine, insanına, ruhköklerine yabanlaşmış, mankurtlaşmış ve “ahmaklaştırılan” bir kuşak bu!

"Erasmus”a bazı Avrupalı öğrenciler ORgasmus adı verirler."

"Erasmus projesi, eğitim projesi değil, yozlaşma, cinselliği putlaştırma, cinsellik peşinde koşturan “ahmaklar sürüsü” yetiştirme projesidir!”

 

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