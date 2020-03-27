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Kültür-Sanat

Kadıköy'ün Rexx Sineması kapandı

Binanın yeniden sinema salonu olarak hizmet verip vermeyeceği bilinmiyor

27 Mart 2020 12:49

Kadıköy'ün önemli kültür-sanat mekânlarından biri olan Rexx Sineması kapandı.

İleri Haber'in aktardığına göre, Kadıköy'de bulunan tarihi  Rexx Sineması bina sahibinin kira sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kapandı.

1920'lerde Apollon, 1930'larda ise Hale Sineması adıyla işletilen aynı yerdeki salon, 1961'de yıkıldı. Yeni yapı Reks sineması adıyla 1962 yılında hizmete girdi. Mimar Maruf Bey tarafından tasarlanan bina, yıllarca Kadıköy'ün referans yapılarından biri oldu. Sinemanın adı 2000'li yılların başında Rexx olarak değişti.

Binanın yeniden sinema salonu olarak hizmet verip vermeyeceği ise henüz belli değil.

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