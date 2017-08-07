Kadıköy Tiyatro Festivali'nde bu hafta hangi oyunlar var?

Sezon boyunca öne çıkan ve özellikle Kadıköy sahnelerinde oynanmış tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturan Kadıköy Tiyatro Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Oyunlar, Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da sahneleniyor.

İşte bu hafta izleyebileceğiniz 7 oyun:

Üç Kız Kardeş

Olga, Maşa ve Irina ile erkek kardeşleri, general babalarının tayini nedeniyle geldikleri Rusya'nın kuzeyindeki bir taşra kasabasında yaşamaktadırlar. Moskova özlemi içindeki kardeşler, evlerinde verdikleri partilerle kentin elit kesimini oluşturan subayların gözdesidirler. Ancak görünürde cazip olan bu yaşam aslında onları mutsuz etmektedir. Alıştıkları hayat ve değerlerin farklılaşmasıyla, bir yerlere sıkışmışlık duygusunun insanlara sirayet ettiği, geçmişin gelecekle yer değiştirdiği ve tüm umutların bu küçük kasabanın binalarına çarparak parçalandığı noktada, Moskova, olduğundan daha uzak bir şehir haline gelmiştir.

(Hayal Perdesi)

7 Ağustos Pazartesi 21.00

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Hüseyin Mevsim'in çevirip Kemal Aydoğan'ın yönettiği oyunda Mert Fırat ve Öznur Serçeler evli bir çifti, Volkan Yosunlu ise kendini bir anda evli çiftin ilişkilerinin içinde bulan yakın arkadaşlarını canlandırıyor.

Yazdığı oyunlarda birey ile iktidar arasındaki ilişkideki toplumsal dengeleri sorgulayan ve bunları muzipçe hicveden Tsanev'in; Bulgar Yazarlar Birliği ve Bulgar Oyuncular Birliği tarafından ödüllendirilen, Avrupa dillerinin neredeyse hepsine çevrilerek dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen oyunları arasından en çok ön plana çıkanlarından biri olan Bütün Çılgınlar Sever Beni, yazarın kendine özgü tarzının değerli bir örneğini oluşturuyor.

(Moda Sahnesi)

8 Ağustos Salı 21.00

Şatonun Altında

Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun Macbeth’in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor.

Hiçbirşeye inanmayan ve herşeyle dalga geçen zamanın ötesinden iki kadının anlatımıyla clown, fiziksel hikaye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk, bufon gibi farklı oyunculuk stillerini harmanlayan bir deneme Şatonun Altında.

Yazan: William Shakespeare

Yöneten: Güray Dinçol

(Fiziksel Tiyatro Araştırmaları)

9 Ağustos Çarşamba 21.00

Cimri

"Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..."

Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak?

17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

Yönetmen: Tansu Biçer

(Semaver Kumpanya)

10 Ağustos Perşembe 21.00

Kıyıya Oturmanın Böylesi

"11 karakteri tek başına canlandıran Merve Engin, Kıyıya Oturmanın Böylesi ile tiyatroseverleri ağırlıyor.

11 Ağustos Cuma 21.00

Ahududu

Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu”, huzura kavuşturmak ve yalnızlıklarından kurtarmak için insanları zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatıyor.

( Tiyatrokare)

12 Ağustos Cumartesi 21.00

Öküz

Günümüz zamanında, hayatımızın her evresinde, yer yer nazik, kimi zaman zalim bir şekilde hayatımıza işleyen, bizleri ele geçiren, zorlayan ya da zorbalaştıran bir mobbing hikâyesi.

Yazan: Mike Bartlett

Çeviren/Yöneten: Hande Selen Cana

(Ezop Sahne)

13 Ağustos Pazar 21.00

18 Ağustos’ta sona erecek festivalin oyun davetiyeleri Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki ücretsiz olarak gişelerden alınabilir.

Etkinlik programı için tıklayınız.