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Kültür-Sanat

"Kadıköy sokaklarında yalnız bir stormtrooper"

4 Mayıs, 'Dünya Star Wars Günü' olarak kutlanıyor

04 Mayıs 2017 16:51

Kadıköy Belediyesi tarafından "Dünya Star Wars Günü" dolayısıyla bir sokakta bulunan demir dubaya "stormtrooper" (fırtına asker) yerleştirmesi yaptı. 

Söz konusu yerleştirmenin fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesabında "Kadıköy sokaklarında yalnız bir storm trooper" ifadesiyle paylaşıldı.

George Lucas tarafından yapılan, öncelikle filmleriyle adından söz ettiren, ardından da çizgi roman, bilgisayar oyunları ve televizyon yapımlarıyla da sevilen Star Wars serisinin ilk filmi 1977 yılında gösterime girmişti. Dünya çapında popüler kültürün önemli bir simgesi haline gelen Star Wars'ın, üçer yıl arayla iki devam filmi hayranlarıyla buluştu. Filmin sloganı haline gelen "May the force be with you/Güç seninle olsun" repliği üzerinde yapılan kelime oyunuyla (May the fourth be with you) 4 Mayıs, yıllardır "Dünya Star Wars Günü" olarak kutlanıyor. 

 

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Star WarsMay the force be with youstormtrooperfırtına askerMay the 4th be with you

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