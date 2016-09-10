T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kadıköy Plak Günleri 24 Eylül’de başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, İstanbul’un önemli plakçılarını ve plak koleksiyoncularını bir araya getirecek

10 Eylül 2016 21:59

Bu sene ilk kez düzenlenecek Kadıköy Plak Günleri, bir diğer adıyla ‘PlaKadıköy’, 24-25 Eylül tarihlerinde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşecek.

Zero İstanbul'da yer alan habere göre, başta Kadıköy’ün olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarını ve plak koleksiyoncularını bir araya getirecek etkinlikte, satış stantlarının yanı sıra değiş-tokuş yapılabilecek alanlar da yer alacak. 

Murat Meriç, Cemal Ünlü, Mehmet Tez, Güven Erkin Erkal ve Murat Beşer’in katılacağı söyleşilerle birlikte plak kültürüne dair okuma atölyelerinin de bulunduğu etkinlikte, Mete Avunduk ve Ozan Maral, DJ performanslarıyla plak günlerine eşlik edecek.

Aynı zamanda akustik konserlerinde bolca olacağı etkinlikte, Cenk Taner, Taner Öngür, Özge Fışkın, Cihan Mürtezaoğlu ve Nilipek iki gün boyunca sahne alacak isimler.  

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, her iki gün de 13:00’da başlayacak ve akşam 22:00’a dek sürecek. Plak günleri ile ilgili detaylı bilgiye plakadikoy.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ETİKETLER

Kadıköy Plak Günleriplak koleksiyoncularıKadıköyMurat MeriçPlaKadıköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24