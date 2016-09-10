Kadıköy Plak Günleri 24 Eylül’de başlıyor

Bu sene ilk kez düzenlenecek Kadıköy Plak Günleri, bir diğer adıyla ‘PlaKadıköy’, 24-25 Eylül tarihlerinde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşecek.

Zero İstanbul'da yer alan habere göre, başta Kadıköy’ün olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarını ve plak koleksiyoncularını bir araya getirecek etkinlikte, satış stantlarının yanı sıra değiş-tokuş yapılabilecek alanlar da yer alacak.

Murat Meriç, Cemal Ünlü, Mehmet Tez, Güven Erkin Erkal ve Murat Beşer’in katılacağı söyleşilerle birlikte plak kültürüne dair okuma atölyelerinin de bulunduğu etkinlikte, Mete Avunduk ve Ozan Maral, DJ performanslarıyla plak günlerine eşlik edecek.

Aynı zamanda akustik konserlerinde bolca olacağı etkinlikte, Cenk Taner, Taner Öngür, Özge Fışkın, Cihan Mürtezaoğlu ve Nilipek iki gün boyunca sahne alacak isimler.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, her iki gün de 13:00’da başlayacak ve akşam 22:00’a dek sürecek. Plak günleri ile ilgili detaylı bilgiye plakadikoy.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.