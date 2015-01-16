Kadıköy-Kartal metro hattında indirim uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Kadıköy-Kartal metro hattında uygulanan yüzde 50 indirimli taşımanın 1 Ağustos'a kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verildi.



Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının 5. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki yerleşkesinde yapıldı.



Meclis'te, vatandaşların raylı sistemleri daha etkin kullanmasını sağlamak ve İstanbulluların ulaşım tercihlerini raylı sistem lehine yönlendirmek amacıyla uygulanan indirimli taşımanın uzatılmasını içeren "M4 Kadıköy-Maltepe-Kartal Metro Hattında Yüzde 50 İndirimli Taşımacılık Hakkında Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Müşterek Raporu" oylamaya sunuldu.



Rapor, oy birliğiyle kabul edildi

Karara göre, M4 Kadıköy-Maltepe-Kartal metro hattında uygulanan yüzde 50 indirimli taşımacılık, 1 Ağustos'a kadar uzatıldı.



Söz konusu hatta daha önce 31 Aralık 2014'e kadar yüzde 50 indirimli taşımacılık yapılmasına karar verilmişti.