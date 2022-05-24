Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Z.E. tutuklandı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan Z.E'nin ardından A.A, "suç delillerini gizlediği" gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Z.E, "tasarlayarak kasten öldürme", A.A. ise "suç delillerini gizleme" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Z.E'nin tutuklanmasına, diğer şüpheli A.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Z.E'nin emniyette verdiği ifadede, psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Diş hekimi tabelasını görünce Şeyma Biran'ın muayenehanesine gittiğini, Biran'ın muayene sonrası tedavi için 11 bin lira fiyat çıkardığını anlatan Z.E'nin, bu sırada kendisini kaybettiğini ve olayı hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Diş hekimi Şeyma Biran, Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki muayenehanesinde 21 Mayıs'ta kesici aletle öldürülmüş, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, katil zanlısı Z.E'yi gözaltına almıştı.

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