Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen Şeyma Biran'ın katil zanlıları hakkında tutuklama talebi

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. ve olayla ilgili gözaltına alınan ve delilleri gizlediği öne sürülen A.A. isimli şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Diş Hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E. Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Olayda yer aldığı tespit edilen şüpheli A.A.’da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

2 şüphelinin tutuklanması istendi

Cinayet soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.A. ile birlikte katil zanlısı Z.E. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Z. Tecelli Akbulut, şüpheli Z.E.’yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, şüpheli A.A.’yı ise "Suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.

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