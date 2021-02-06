Kadıköy’deki Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan 4 kişi tutuklandı!

İstanbul, Kadıköy'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle iki gün önce gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmek için 2 Şubat’ta Kadıköy’de gerçekleşen eylemde, İstanbul Valiliği, 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre, 2 Şubat Kadıköy eyleminden sonra, sabaha karşı düzenlenen polis operasyonları ile gözaltına alınan 5 ve daha sonra alınan bir kişi olmak üzere 6 kişi, savcılık ifadeleri için bugün Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Adliyeye çıkartılan 6 kişiden biri ev hapsi adli kontrol talebi ile sevk edilirken, beş kişi tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ev hapsine mahkum edildi. Bu tutuklamaların ardından Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan ve gözaltına alınan kişilerden 8'i tutuklanmış oldu.

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