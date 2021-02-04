Kadıköy'deki Boğaziçi destek eyleminde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 10'u tutuklama, 13'ü adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kararını tek tek açıklayan hâkim, 5 kişiyi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı. 3 kişi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı veren hâkim, Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın tutuklanmasına karar verdi.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan 23 kişiden 10'u, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmaları, 13'ü adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

"Cezaevinde infazı olmayan suçlamaya tutuklama verildi"

Özgürlük için Hukukçular Derneği'nden (ÖHD) tutukluluk kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "2 kişi hakkında da 2911 sayılı yasadan 'ceza alınsa kapalı cezaevinde infazı olmayan' bir suçlamadan TUTUKLAMA kararı verildi" denildi.

Kararı protesto eden avukatlara polis müdahalesi

2 kişinin tutuklanma kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuya ilişkin paylaştığı mesajında "Kararları alkışlarla protesto eden avukatlara, henüz kararlar imza altına alınmadığı için işlemler bitmemişken bir sivil polisin 'süpürün' talimatıyla çevik kuvvet saldırdı" dedi.

82 kişi serbest bırakılmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de protesto gösterisi yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 kişiden 82'si işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.