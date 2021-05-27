Kadıköy'de kadın cinayeti; çocuklarının gözü önünde bıçaklandı!

Kadıköy'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Yudum Mert, eşi Güntay Mert tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede dün meydana gelen olayda, iddiaya göre önceki gün Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından Yudum Mert çocuklarıyla birlikte evi terk ederek bir yakının yanına yerleşti. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Yudum Mert, dün sabah çocuklarıyla birlikte işe geldi.



Dün akşam saatlerinde Güntay Mert hastaneye geldi. Tartışmanın ardından Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ameliyata alınan Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)