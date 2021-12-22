Kadıköy’de Buzfest başlıyor

T24 Yaşam

Buz pateni için kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra mini konserlerin de olacağı Buzfest, 24 Aralık’ta Kalamış Atatürk Parkı içerisinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde başlıyor.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde bulunan iki saha, Buzfest için hazırlanıyor. Özel bir teknoloji kullanılarak, geçici olarak hazırlanan buz pistinde gerçekleşecek festival, 24 Aralık 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında devam edecek. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pateni yapabilecek ya da şişme botlarla kaydıraktan kayabilecek.

Çevre dostu sistem

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği festivalde daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından pisti kullanabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edilecek. Kalamış Parkı’ndaki 500 metrekare alan üzerine kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek festivalde, buz pateninin yanı sıra mini konserler, yılbaşı ve Sevgililer Günü’ne özel sürpriz etkinlikler de olacak.

Potlaç Yılbaşı stantları

Festival alanında, Potlaç Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini sergilediği yılbaşı stantları da yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi Potlaç’ın yılbaşı stantları hediyelik ürünler sunuyor. Buzfest pisti, her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak.