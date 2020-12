Kadıköy Boa Sahne'nin aralık ayı programı belli oldu

Bağımsız tiyatrolardan Kadıköy Boa Sahne "Hayatta Kalmak" sloganıyla sezonu açtı. Kendi oyunları dışında başka oyunlara da ev sahipliği yapan sahnenin aralık ayı programı belli oldu.

Kendi yapımı olan "Turşu" oyunuyla devam eden programda, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın “Kalabalık Duası”, Tiyatro SFRPZTF’in “Eylül”, Versus Tiyatro’nun "Kreutzer Sonat", Tiyatro Hemhal’in “Tırnak İçinde Hizmetçiler” gibi alternatif tiyatronun beğenilen oyunları da tiyatroseverlerle buluşacak. ‘’Yollu’’ oyunu da sahnelenmeye devam edecek.

Cihangir Akademi’nin “Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur” ve yakın zamanda sahnesini kapatmak durumunda kalan Küçük Salon’un “Frida” oyunları da programda yer alıyor.



TURŞU

Kadıköy Boa Sahne’nin kendi yapımı olan ‘’Turşu’’ bir absürd komedi oyunudur. Aytekin Atabey’in yazıp yönettiği oyunda kendisiyle birlikte Özge Erdem oynuyor.



Her şeyin, her olayın bir anlamı olduğuna ve derin bir şekilde ele alınması gerektiğine inanan bir kadın ile her şeyin basitlikle ele alınması gerektiğine inanan bir erkeğin, tahterevallide oturur gibi birbirlerine karşı denge kurmaya çalışmalarının ve hayattaki yerlerinin ilginç hikâyesinin soruları olan oyun, 1-2 Aralık tarihlerinde saat 20:00’de Kadıköy Boa Sahne’de perdeyi açacak.





ARALIK TAKVİMİ

1 Aralık 20:00 Turşu – Kadıköy Boa Sahne

2 Aralık 20:00 Turşu – Kadıköy Boa Sahne

3 Aralık 20:00 Frida – Küçük Salon

4 Aralık 20:00 Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur – Cihangir Akademi

5 Aralık 16:00/ 20:00 Bir Garip Orhan Veli – Reha Özcan Kumpanyası

6 Aralık 19:00 Trom – Seyyar Sahne

7 Aralık 20:00 Tırnak İçinde Hizmetçiler – Tiyatro Hemhal

9 Aralık 20:00 Kalabalık Duası – Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

10 Aralık 20:00 Kalabalık Duası – Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

11 Aralık 20:00 Eylül – Tiyatro SFRPZTF

12 Aralık 20:00 Eylül – Tiyatro SFRPZTF