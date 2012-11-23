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Yaşam

Kadıköy Belediyesi Veterinerliği: Petshop'da hayvan satışı yasaklansın

Kadıköy Belediyesi Meclisi'ne verilen teklifi AKP'lilerin de desteklediği öğrenildi

23 Kasım 2012 11:42

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçedeki petshoplarda hayvan satışının yasaklanması için Kadıköy Belediyesi Meclisi'ne teklif verdi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre; İstanbul Haber Servisi - Belediye meclisinin 3 Aralık’ta yapacağı oturumda teklif görüşülecek. Teklif kabul edilirse 1 Nisan 2013’ten itibaren Kadıköy’deki 90 petshopta kedi, köpek gibi hayvanların satışı yapılmayacak.
 
Bu teklif petshoplardaki küçük kafeslerde günlerce, haftalarca aç ve susuz şekilde satılmak için bekletilen hayvanları bu sağlıksız ortamdan kurtarmak için yapıldı. Öneriyi AKP grubunun da desteklediği öğrenildi. Teklif geçerse Türkiye’de ilk kez böyle bir uygulamaya imza atılmış olacak.
 

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