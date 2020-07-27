Kadıköy Belediyesi ve sanatçılar arasında 'Sanat Parkta' krizi!

Kadıköy Belediyesi'nin sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla Sanat Parkta başlığı altında yaklaşık iki ay sürecek konser ve tiyatro etkinliğinde kriz çıktı.

Kadıköy Belediyesi her yıl Özgürlük Parkı’nda düzenlediği ücretsiz festivali, bu yıl salgın sürecinden etkilenen sanatçılara destek olmak için biletli yaptı.

Medyatava'nın haberine göre; tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu, etkinliğe yaptıkları başvuruya olumlu cevap almalarına rağmen etkinlikte yer almayacaklarını bu açıklamayla duyurdu:

Ali Poyrazoğlu'nun yanı sıra etkinlikten Behzat Uygur da çekildi.

Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAP) da Kadıköy Belediyesi’ne şu açıklamayla tepki gösterdi: