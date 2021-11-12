Kadıköy Belediyesi’nin ‘Sinematek ve Sinema Evi'nde film gösterimleri yeniden başlıyor

Koranavirüs nedeniyle gösterimlerine ara veren Kadıköy Belediyesi’nin ‘Sinematek/Sinema Evi’ 13 Kasım'da yeni binasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 13-19 arasında Dışavurumcu Alman Sineması'ndan Metin Erksan Toplu Gösterimi'ne, belgesellerden kısa filmlere önemli yapıtlar Sinematek/Sinema Evi'nin yeni binası ve salonunda izleyicilerle buluşacak.

Bu hafta izleyici karşısına çıkacak filmler ve etkinlikler şöyle:

Sinematek/Sinema Evi yeni binasında ve yeni salonunda seyircisi ile buluşuyor! Dışavurumcu Alman Sineması'ndan Metin Erksan Toplu Gösterimi'ne, belgesellerden kısa filmlere önemli yapıtların yer aldığı programda bu hafta izleyici karşısına çıkacak filmler ve özel etkinlikler şöyle:

Sinematek/Sinema Evi Onat Kutlar Sinema Salonu'nda;

13 Kasım Cumartesi günü saat 15:00'te Caligari'den Hitler’e adlı belgesel (Yönetmeni Rüdiger Suchsland'in katılımıyla), saat 20:00'deyse sinema tarihinin köşe taşı filmlerinden Doktor Caligari'nin Muayenehanesi gösterilecek. Ayrıca Caligari'den Hitler'e filminin yönetmeni sinema yazarı ve araştırmacı Rüdiger Suchsland, saat 17:30'da Dışavurumculuk ve Sinema adlı bir sunum gerçekleştirecek. Sunum ücretsiz izlenebilecek.

14 Kasım Pazar günü saat 15:00'te Metin Erksan'ın Altın Kozalı filmi Kuyu, saat 20:00'deyse yine Erksan'ın Fakir Baykurt uyarlaması Yılanların Öcü izleyiciyle buluşacak.

16 Kasım Salı günü saat 20:00'de Bozcaada Ekolojik Belgesel Festivali birincisi Arica İstanbul'da ilk kez gösterilecek.

17 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de, Yavuz Turgul klasiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni özel gösterim kapsamında gösterilecek.

18 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de F. W. Murnau'nun müthiş karakter filmi Son Adam'ın gösterimi gerçekleştirilecek.

19 Kasım Cuma günü saat 15:00'te Erksan'ın toplumcu filmlerinden Dokuz Dağın Efesi, saat 20:00'deyse Fritz Lang'in bilimkurgu klasiği Metropolis Kadıköy seyircisiyle buluşacak.

Ayrıca, Goethe-Institut İstanbul işbirliğiyle sunduğumuz Dışavurumcu Alman Sineması programı kapsamında, Doktor Caligari’nin Muayenehanesi filminin Volumetrik Video teknolojisiyle gerçekleştirilmiş kısa film uyarlaması olan Cesare’ın Rüyası ve Alman Sinemateki’nin döneme ilişkin görsel arşivinde yer alan materyallerden derlediğimiz Gölgeler Diyarında adlı sergi Sinematek/Sinema Evi Sergi Salonu’nda ücretsiz izlenebilecek.

Sinematek/Sinema Evi'nin web sitesi ve sosyal medya hesapların programla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.