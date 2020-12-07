Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Rexx Sineması’nda şu anda bir yıkım yok

Kadıköy'ün simgelerinden olan Rexx sinemasının yıkımına başlandığına dair haberlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "Reks Sineması hepimiz için çok kıymetli. Mülk Sahibi Vakıf ile temastayız. Elbette Vakıf, yatırımcılarla da görüşüyor. Şimdilik şunu söyleyebilirim ki; Reks Sineması’nda şu anda bir yıkım yok. Mülk Sahibi Vakıf koruma amaçlı cephesini kapattı." dedi.

Sinemanın mülk sahibi Rum-Ortodoks Vakfı'nın yöneticisi Konstandin Kiracopulu da yıkımın başladığı iddialarını reddetti, sürecin devam ettiğini, henüz inşaatla ilgili bir şirketle anlaşılmadığını duyurdu.

"Sinema korunsun, içeriye girişi önleyelim diye de etrafına levha koyduk"

Kiracopulu, mart ayında da Gazete Kadıköy’e konuşmuş ve binanın dayanıksız olması nedeniyle tekrar inşa edilmesine karar verildiğini, kültür merkezine benzer bir kompleks yapılacağını söylemişti.

Levhaların sinemanın etrafına konmasının ardından yeni bir açıklama yapan Kiracopulu, levhaların konma sebebini şöyle açıkladı:

"Yıkım başlamadı. Mart ayında zaten sinemayı boşalttık. Nisan ayında anahtarları notere bırakmışlardı onu teslim aldık. Sinemayı başı boş bırakamazdık. Bu nedenle korumak için bir güvenlik şirketiyle anlaşmıştık. 24 saat korunuyordu ancak biz de vakıf olarak güvenlik şirketine 20-23 bin TL para ödüyorduk. Pandemi nedeniyle bunu karşılayamaz hale geldik ve anlaşmayı iptal ettik. Sinema korunsun, içeriye girişi önleyelim diye de etrafına levha koyduk."