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Kültür-Sanat

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, kapatılacağı açıklanan Rexx Sineması için harekete geçti

27 Mart 2020 17:49

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kapatılacağı açıklanan Rexx Sineması'nan mülk sahipleriyle bir görüşme yapacağını söyledi.

59 yıl önce açılan ve İstanbul ile Kadıköy’ün en önemli mekânlarından birisi olan Rexx Sineması, mülk sahibi ile kira konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Bu sorun çözülemedi ve sinemanın kapanacağı duyuruldu.

Bu haber sinemaseverleri derinden üzerken, devreye Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı girdi. Belediyenin Twitter hesabından bir açıklama yapan Odabaşı, şunu söyledi:

"Kadıköy'ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması'nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim.

Salgının aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz."

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