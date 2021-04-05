Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan "Kürtçe müzik engellendi" iddialarına ilişkin açıklama

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Siwaro isimli müzisyenin Kürtçe müzik yapmasının zabıta tarafından engellendiği iddialarına ilişkin; "Zabıta arkadaşlarımız, kendilerini amfisiz müzik yapmaları konusunda uyarmalarına rağmen, uyarılar dikkate alınmayınca müdahale zorunlu olmuş, mukavemet sergilenince de istenmeyen bu görüntüler ortaya çıkmıştır" dedi. Odabaşı, yaşanılan olayın etnik kimlik üzerinden yaşanmadığını vurguladı.

Odabaşı'nın açıklaması şöyle :

"Kadıköy, özgürlükler kentidir. Ve Kadıköy Belediyesi, bunun en net savunucusudur" diyen Odabaşı, "Ancak, Bahariye Caddesi ya da herhangi bir sokakta üç adet amfiyle yüksek sesle müzik yapılması üzerine gelen şikayetlere de kayıtsız kalamazdık. Çünkü, sokak müzisyenlerinin olduğu gibi, çevre esnafını ve orada yaşayanların özgürlüklerini de gözetmek görevimizdir. Kadıköy Belediyesi, kentin düzeni, temizliği ve geleceği için kamu adına görev yapar. Ve bütün bunların hepsi, yasayla belirlenip güvence altına alınmıştır. Müzisyen arkadaşımızla irtibattayız. Enstrümanı kendisine teslim edilmiştir. Çevreye saygılı müzik yaptığı sürece bütün sokak sanatçıları gibi Kadıköy’de özgürce müzik yapabileceği iletilmiş ve anlaşılmıştır. Biz, suni gündemlerden uzak, Kadıköy’ün geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYIN: Kadıköy'de Kürtçe sokak müziği yapan Siwaro'nun enstrümanlarına zabıtalar tarafından el konuldu