Kadıköy'de Kürtçe sokak müziği yapan Siwaro'nun enstrümanlarına zabıtalar tarafından el konuldu

İstanbul Kadıköy'de Kürtçe sokak müziği yapan Siwaro isimli müzisyenin zabıtalar tarafından amfi ve sazına el konuldu. Siwaro'nun itirazı üzerine arbede çıkınca olay yerine gelen polisler Siwaro'yu gözaltına aldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Siwaro, "Bu akşam üzeri Kadıköy'de sokak müziği yaptığım için, zabıtalar tarafından anfim ve sazıma el konuldu. Bütün çabalarıma rağmen geri alamadim Daha sonra polisin gelmesiyle beraber karakola götürüldüm . Sazım ve anfim hala ellerinde" dedi.

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Siwaro, daha sonra yaptığı açıklamada "Birbirimizden karşılıklı olarak şikayetçi olmadık. Anfim ve sazımı pazartesi günü alabileceğimi söylediler. Sazımın zarar görmeyeceğine dair de söz verdiler. Yanım da olan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.