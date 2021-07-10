KADES'ten yardım istedi, polisi beklerken "öz savunma" yaptı

Kütahya’da, kocasından şiddet gören G.Y., KADES uygulamasından yardım istedi. G.Y., polis ekipleri gelene kadar, 'öz savunma' yaparak kocasını bıçakladı. Yaralanan Ş.Y., hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polisler G.Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, gece yarısı, Pirler Mahallesi Yapıcı Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Eve gelen Ş.Y., G.Y'ye şiddet uyguladı. G.Y., Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmana geldiklerinde, Ş.Y.’yi bıçakla yaralanmış buldu.

Ş.Y., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kocasını bıçaklayan G.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından G.Y., ifadesi için emniyete götürüldü.

TIKLAYIN - Kadınlara 'öz savunma' çağrısı

Kadın Savunma Ağı'dan Gamze Boztepe, öz savunmayı şöyle tanımlıyor:

"Öz savunma fiziksel tekniklerden çok daha fazlasıdı ancak yine de kadınların kendi fiziksel bedenleriyle olan ilişkilerini değiştirmelerine dayanır. Kadınların çevreleriyle ilgili farkındalıklarını, şiddetle başa çıkma seçeneklerini stratejiye dönüştürme becerilerini; ne istediklerini ve ne istemediklerini talep etme, bağırma ve şiddetle tacize dikkat çekmek için seslerini kullanma becerilerini diğer kadınlarla bilgi paylaşarak şiddetten kurtulmak için yardım alan kadınların deneyimlerini; fiziksel anlamda karşı koyarak kendilerini güvenli ve etkin bir konuma taşıyan kadınları birbiriyle bütünleştirir."