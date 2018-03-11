Kadınlara 'öz savunma' çağrısı

Kadın Savunması Hareketi, İstanbul Kadıköy’de, ‘Kadınlar Savunmaya’ sloganıyla erkek şiddetine, cinsel istismara, cinsiyetçiliğe karşı feminist öz savunma hareketi kurma çağrısı yaptı.

Duvar'da yer alan habere göre, kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde bir ay boyunca ‘kadın kadını dinler, kadın kadını savunur’ diyerek mahallelerde, pazarlarda, parklarda açtıkları standlarda karşılaştıkları kadınlardan şikayetlerini ve taleplerini kartlara yazmalarını istediler. Kadın Savunması Hareketi’nden Tuğçe Özçelik, “Buraya topladığımız kartları, dilekleri ve talepleri ortalığa saçmaya geldik. Kartlarımız ile bir tarihi yazmaya, haydi kadınlar birbirimizi savunmaya geldik. Neden buraya ‘Kadınlar Savunmaya’ yazıyoruz. Çünkü ancak ve ancak kadın kadını dinler ve anlar” diyerek çevredeki kadınlara seslenerek kurdukları masada taleplerini yazmaya çağırdı.

Etkinlik sırasında çok sayıda kadın “Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz” diyerek kartlara, “Kadınlar artık ölmesin”, “Otobüste tek kaldığımda korkmak istemiyoruz” yazdı. Kadıköy iskelesinde toplanan yüzlerce karttan Kadın Savunması yazılı pankart hazırlayan kadınlar, erkek şiddetine, cinsel istismara, cinsiyetçiliğe karşı feminist özsavunma hareketini birlikte güçlendirmeye çağrı yaptı.Şikayetlerini orada da yazmaya devam eden kadınların en fazla kadına yönelik şiddet olaylarına ve hayatlarına müdaheleye tepki gösterirken; en çok talep ettikleri şey ise ‘özgürlük’ oldu.

Eylem sırasında kadınlar sık sık “Kadınlar birlikte güçlü”, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınlar savunmaya” sloganları attılar, buluşma söylenen şarkılar ve çekilen halaylarla devam etti.Kadın Savunması adına açıklama yapan kadınlar, tüm kadınları feminist öz savunma hareketine katılma çağrısı yaparak şunları söylediler:

Kadınlar birbirini dinleyerek, birbirini savunarak, birbiriyle dayanışarak hayatta kalabilir. Yaşanabilir, güzel bir ülke itaatsiz kadınların birbiriyle dayanıştığı, birbirini savunduğu bir örgütle, bir hareketle, bir kadın savunması ağıyla kurulabilir. Bütün kadınlara bu bilgiyi ulaştırmaya, kendi arkadaşlarıyla, iş çevreleriyle kadınların savunma ağını kurmaya; erkek şiddetine, istismara, cinsiyetçiliğe karşı feminist öz savunma hareketine katılmaya çağırıyoruz.