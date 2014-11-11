'Kader Ortakaya hedef gözetilerek katledildi'

Kobanê'ye sınırında vurularak ölen Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi ve Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi Kader Ortakaya'nın cenazesi toprağa verildi. Ortakaya’nın ev arkadaşı Meral Çınar, “Devlet Kader'i bilinçli bir şekilde hedef gözeterek katletti. 60 kişilik grubun içerisinde Kader tek kadındı” dedi.

Kobanê direnişine katılmak için sınırı geçerken vurularak ölen Kader Ortakaya'nın cenazesi, Bağcılar'daki Yed-i Beyza Zeliha Hatun Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, yüzlerce kişinin katılımı ile Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Ortakaya'nın ailesinin yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, HDP-DBP İl yöneticileri, çeşitli çevrelerden sanatçılar, Ortakaya'nın okuldan arkadaşları, YAKAYDER, Barış Anneleri ve yüzlerce yurttaş da katıldı.

Törende sık sık "Şehit namirin" ve "Kader Ortakaya ölümsüzdür" sloganları atıldı. Ağıtların yakıldığı cenaze töreninde, anne Altun Ortakaya, uzun süre tabuta sarıldı ve "Beyaz güvercinim, yavrum, güle güle" diye ağıt yaktı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından törende konuşan sanatçı Ferha Tunç, AKP hükümetinin IŞİD'e gösterdiği hoşgörüyü Kader'e göstermediğini belirterek, "Kader'i arkasından kahpece vurdular" dedi.

'Bir kader gider bin kader gelir'

Tunç'un ardından konuşan Ortakaya'nın arkadaşı Emrah Arıkuşu ise, mezarı başında Kader'e söz verdiklerini belirterek, "Anısını her zaman yaşatacağız. Seni toprağa uğurlarken seni bizden çalanlara diyoruz ki bir Kader gider bin Kader gelir" diye konuştu.

‘Devlet kader'i katletti'

Kader'in uzun yıllardır ev arkadaşı olan Meral Çınar da Kader'in işçi sınıfı mücadelesiyle Kürt özgürlük mücadelesini ortak bir stratejiyle birleştirerek yerine getiren biri olduğunu ifade etti. "Devlet Kader'i bilinçli bir şekilde hedef gözeterek katletti. 60 kişilik grubun içerisinde Kader tek kadındı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Başbakana kader soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Kader Ortakaya’nın katledilmesini Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kader Ortakaya’nın öldürülmeden 1 gün önce bir televizyon kanalının yayınına çıktığı ve burada barış konusunda görüşlerini anlattığını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, “Ortakaya ertesi gün özellikle hedef mi alınmıştır?” diye sordu. Tanrıkulu, “Kader Ortakaya, Türkiye değil Suriye topraklarında vurularak öldürülmüştür. TSK’nin, sınırın Suriye tarafında gerçekleşen bir gösteriye müdahale hakkı hangi durumlarda söz konusu olabilmektedir” dedi.