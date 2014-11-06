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Sınırdaki insan zincirine ateş açıldı, aktivist Kadriye Ortakaya hayatını kaybetti

Sanatçıların insan zinciri eylemi esnasında sınırın her iki tarafına yapılan gaz bombalı ve gerçek mermili saldırıda yaşamını yitiren Kadriye Ortakaya 25 gündür sınır hattında nöbet tutuyordu

06 Kasım 2014 19:07

Kobanê sınırındaki insan zincirinde bulunan ve Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Kadriye Ortakaya çıkan çatışmada vurularak yaşamını yitirdi. Özgür Sanat Girişimi'nin Kobanê sınırında gerçekleştirdiği insan zinciri eylemi kana bulandı. İnsan zincirinde bulunan 1986 Urfa Siverek doğumlu Kadriye Ortakaya başından vurularak yaşamını yitirdi.

 

TSK'dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi

 

Dicle Haber Ajansı Ortakaya'nın Türkiye tarafından gelen silahlı müdahalede yaşamını yitirdiğini iddia ederken, TSK'dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi olan sosyolog Kadriye Ortakaya 25 gündür sınırın Suriye tarafında bulunuyordu. 

Anadolu Üniversitesi sosyoloji mezunu olan ve Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi'nde yüksek lisans yapan Ortakaya, Diyarbakır'da kadın akademisinde çalışmıştı. Ortakaya, 30 Eylül'de Facebook hesabına şunları yazmıştı: "Her devrim küçük bir kıvılcımla başlar. Ve vardır her namlunun ucunda bir yaşam ateşi. Böyle büyük düşler de yolculuklarla başlar. Ve serüvenciler düşer bu yollara."

 

HDP Milletvekili Ayhan: Askerler ateş açtı

 

Olaylar sırasında Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile sınır hattında bulunduklarını söyleyen HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Kadriye Ortakaya'nın, askerlerin açtığı ateşle öldüğünü söyledi.

İbrahim Ayhan, bu olayla ilgili şunları söyledi: "Devlet, IŞİD terör örgütüne destek veriyor, kendi halkını öldürüyor. Herhangi bir uyarı ve ikazda bulunulmadan kasıtlı olarak insanlarımız öldürülüyor. Biz de o esnada sınırda bulunuyorduk. Sanatçılarla birlikte bir açıklama yapmak için bekliyorduk. Bu saldırı kabul edilecek bir saldırı değildir. Uyarı yapılmadan bu olay yaşandı. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Eli silahlı IŞİD örgütü askerle şakalaşırken, askerin sivil insanları öldürülmesi doğru değildir. Bu olayı lanetliyoruz."

 

Kaymakam: Öyle bir olay intikal etmedi

 

Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise sosyal medyada yer alan ve HDP Milletvekili Ayhan'ın dile getirdiği ölüm olayına ilişkin kendilerine herhangi bir bilginin intikal etmediğini söyledi.

Sınır hattından izinsiz olarak Kobani'ye geçmek isteyenlere güvenlik güçlerince müdahale edildiğini ifade eden Kaymakam Çiftçi, "Güvenlik güçlerimiz sınırı yasa dışı olarak geçmek isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba gazla müdahale ediyor. Bize bu olay dışında, ateşli silahla yaralanma veya ölüm iddiasına ilişkin herhangi bir durum intikal etmedi" dedi.

Gerginliğe yol açan olayın ardından sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

 

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