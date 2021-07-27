Kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi; ameliyat 8 saat sürdü

Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat 8 saat sürdü.



Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli Alanya'da yaşayan doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 31 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Bülent Aydınlı, anestezi uzmanı Necmiye Hadimioğlu ve organın bağışlanmasında aileyle görüşme yapan AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in de aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki hastanın yakınlarının bağış yaptığı belirtildi.

8 saat sürdü

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Havva Erdem'e yapılan Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu 8 saatin sonunda tamamlandı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi, ameliyatın ardından basın açıklaması yaptı.



Operasyonla ilgili bilgi bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ameliyat sonrası normalde hemen kamera karşısına geçmediklerini ancak bugün bir ilk yaptıklarını ifade etti. 10 yıl önce Derya Sert'e yapılan naklin geçen yıl Sert çiftinin bebek sahibi olmasıyla sonlandığından söz eden Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın ardından konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Bu süreçte öncelikle Derya Sert, dünyada birçok insana motive oldu. 10 yıl önce o cesaretiyle bizlerin de katkılarıyla önemli bir ameliyat gerçekleştirdik. Türkiye'de ikinci nakil. Dün gece itibariyle başlayan donörün bulunmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'yla iletişime geçildi. İnanılmaz bir yarış oldu. Birçok insana o organlar can oldu" dedi.

"12. kompozit doku nakli operasyonunu gerçekleştirdik"





Rahim naklinin mevzuatla yapılan bir nakil konumunda olmadığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, bu nakli özel izinle yaptıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle mevzuatın geciktiğini ancak çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle merkezlerinin 12'nci kompozit doku nakli operasyonunu gerçekleştirmiş olduğunu belirterek, “Ekibimizin 12'nci kompozit doku nakli operasyonu oluyor. Bu türden nakilleri kısa zamanda yapan dünyada başka bir merkez yok" diye konuştu.





Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan da dünyanın ilk kadavradan rahim nakli hastası Derya Sert'in süreciyle ilgili hem kendilerinin hem de tıp merkezlerinin tecrübe edindiğini söyledi. Prof. Dr. Doğan, “Derya'daki süreçten daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Zor bir süreçti, yorulduk ama tatlı yorgunluktu. Süreç biraz daha hızlı olacak. Derya'dan tecrübe edindik. Muhtemelen daha erken süreçte gebelik ve bununla ilgili süreç ilerleyecek" ifadesini kullandı.



AÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hamidioğlu hastanın genç ve alt hastalığının olmamasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek şunları söyledi.

“Çok genç ve ek hastalığı olmayan bir hasta. Daha yakın takip etmek amacıyla yoğun bakıma aldık. Aslında masada uyandırıp servise gönderecek durumdayız. En geç yarın servise çıkacaktır."

İlk nakil 2011'de yapılmıştı

Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmış ve Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti. (DHA)