Kaçırıldıkları, darp ve tehdit edildikleri iddia edilen 3 öğrenci TBMM gündeminde: İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu derhâl netleştirmesi lazım

Ankara'da Uğurcan Baynal, Ali Berke Aydoğan ve Sena Bademli isimli üç öğrencinin evlerinden GBT kontrolü yapılacağı söylenerek arabalara bindirilip darp ve tehdit edilmesine ilişkin HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde ya da Diyarbakır'ın göbeğinde sivil araçlarla gençlerin bu şekilde kaçırılması çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise söz konusu olaya ilişkin, "O kaçıran kişiler kimdir? Umarız polis değildir, polis değilse o zaman kamera kayıtlarından derhâl yakalanmaları, yargı önüne çıkarılmaları lazım, polisse de derhâl bir soruşturma açılması gerekiyor." diye konuştu.

Ankara’da 3 öğrencinin öğle saatlerinde evlerinden çıkarken GBT kontrolü yapılacağı söylenerek sivil arabalara bindirilip şehrin merkezine uzak bölgelere götürülüp darp ve tehdit edildiği iddiası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş tarafından Meclis gündemine taşındı. Özel ve Beştaş konuya ilişkin yetkilileri göreve çağırdı.





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