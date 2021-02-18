Kaçırıldıkları, darp ve tehdit edildikleri iddia edilen 3 öğrenci TBMM gündeminde: İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu derhâl netleştirmesi lazım

Ankara'da Uğurcan Baynal, Ali Berke Aydoğan ve Sena Bademli isimli üç öğrencinin evlerinden GBT kontrolü yapılacağı söylenerek arabalara bindirilip darp ve tehdit edilmesine ilişkin HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde ya da Diyarbakır'ın göbeğinde sivil araçlarla gençlerin bu şekilde kaçırılması çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise söz konusu olaya ilişkin, "O kaçıran kişiler kimdir? Umarız polis değildir, polis değilse o zaman kamera kayıtlarından derhâl yakalanmaları, yargı önüne çıkarılmaları lazım, polisse de derhâl bir soruşturma açılması gerekiyor." diye konuştu.
Ankara’da 3 öğrencinin öğle saatlerinde evlerinden çıkarken GBT kontrolü yapılacağı söylenerek sivil arabalara bindirilip şehrin merkezine uzak bölgelere götürülüp darp ve tehdit edildiği iddiası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş tarafından Meclis gündemine taşındı. Özel ve Beştaş konuya ilişkin yetkilileri göreve çağırdı.
TIKLAYIN: Ankara’da üç üniversite öğrencisi, evlerinin önünden sivil araçlara bindirilerek kaçırıldı iddiası
"Hukuk devletinde bu tip kaçırılma olayları asla kabul edilemez"
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, daha önce de bu tip olayların yaşandığını ve bu olayların sıklaşmaya başladığını belirterek şunları söyledi:
“Biraz önce burada 3 kişinin kaçırıldığını, 1 tanesinin bulunduğunu ve 2 kişinin arandığını söylemiştim. Yeni bir bilgi daha geldi Uğurcan Baynal ve Sena Bademli de yine bir yere bırakılmışlar. Yalnız şunu söyleyeyim: Yani bu şekilde sivil araçlarla insanların kaçırılması bir rutine, bir pratiğe dönüşmeye başladı. Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde ya da Diyarbakır'ın göbeğinde sivil araçlarla gençlerin bu şekilde kaçırılması çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. Sonradan bırakılmış olmaları bu tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Biz, daha önce buradan gençlik meclisi üyelerimizin de bu şekilde kaçırılıp tehdit edildiğini defalarca ifade ettik. Bir an önce bu soruna dair ayrıntılı bir raporun daha doğrusu yaklaşımın ortaya çıkması, bütün partilerin irade göstermesi gerekiyorsa bir hukuk devletinde bu tip kaçırılma olayları asla kabul edilemez.”
"İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu derhal netleştirmesi lazım"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyu kamuoyunu tatmin edecek bir biçimde aydınlatmanın İçişleri Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:
“Sayın Başkan, biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilinin duyurduğu konuyu hep birlikte dikkatle takip ettik. Şimdi, bir kez evlerinin önünde GBT yapılıyor. Eğer birileri polisin GBT yaptığı cihazın bir benzerini edinmediyse ve bu söylenenler bu şekilde olduğuna göre bir sivil polis ekibi olması lazım. Sonra alıp onları Ali'yi Gölbaşı'nda, Uğurcan'ı Pursaklar'da, Sena Bademli'yi de Sincan'da bırakmışlar. Bu, mafya yöntemidir; böyle bir şey olmaz. Polis birini bir yerden alırsa oraya bırakır zaten, evine götürür. Ayrıca Ali'nin darp edildiği, dövüldüğüne ilişkin beyanları var. Uğurcan'ın da "Bir daha seni Boğaziçi eylemlerinde görmeyelim." diye tehdit edildiğine dair ifadeleri var. İçişleri Bakanlığının bu konuyu derhâl netleştirmesi lazım. O kaçıran kişiler kimdir? Umarız polis değildir, polis değilse o zaman kamera kayıtlarından derhâl yakalanmaları, yargı önüne çıkarılmaları lazım, polisse de derhâl bir soruşturma açılması gerekiyor. 2021 yılında Türkiye'ye, başkente böyle ayıplar yaşatılmaması lazım. Bu konunun kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklığa kavuşturulması İçişleri Bakanlığının ve Adalet ve Kalkınma Partisinin sorumluluğundadır.”