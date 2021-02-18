Ankara’da üç üniversite öğrencisi, evlerinin önünden sivil araçlara bindirilerek kaçırıldı iddiası

Ankara’da üç üniversite öğrencisinin evlerinin önünden sivil araçlara bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi. Uzun süre haber alınamayan üniversite öğrencilerinden Uğurcan Baynal’ın Gölbaşı, Ali Berke Aydoğan’ın Pursaklar, Sena Bademli’nin ise Sincan’da bırakıldığı öne sürüldü.

Ankara’da polisin Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) yaptıktan sonra sivil araçlara bindirilerek kaçırılan Uğurcan Baynal, Ali Berke Aydoğan ve Sena Bademli isimli üç öğrencinin bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara şubesinden yapılan açıklamada; "Uğurcan Baysal'ın da, "Bir daha Boğaziçi eylemlerine katılmayacaksın" diye tehdit edilerek şehrin diğer ucunda Pursaklar'da bırakıldığını öğrendik. Sena'yı da sağ salim alacağız!" denildi.

"Ayağımın üstüne basamıyorum"

Sosyal medyada Ali Berke Aydoğan'a ulaşıldığı ve "Çok kötüyüm. Ayağımın üstüne basamıyorum. İşkence yaptılar" dediği iddia edildi.

Arkadaşlarının akıbetini soran ve sosyal medya üzerinden “#ÜniversitelilerNerede” etiketiyle çağrıda bulunan üniversite öğrencileri Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklama yapmasını talep etti.

Öğrenci Kolektifleri: Arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz

Öğrenci Kolektifleri sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, “Ankara'da arkadaşlarımız yoldan GBT bahanesiyle arabalara bindirilerek kaçırılıyor. Arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz. Bir arkadaşımızın bile başına bir şey gelirse sorumlusu AKP'dir! Arkadaşlarımızı derhal geri verin” dedi.

TİP: Yöneticimiz Aydoğan'a yol boyunca işkence edildi, arabadan atıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü’nün sosyal medya hesabından yapılan açılamada ise, “Yöneticimiz Ali Ayduğan'ın, kaçıran polisler tarafından yol boyunca işkence edildiği ve Gölbaşı civarında arabadan atıldığı haberini almış bulunmaktayız. Olayın failleri hesap verecek, gerekli suç duyurusunda bulunulacak, hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

İHD Ankara şubesi: Bu hukuksuzluklara derhal son verilsin

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi de öğrencilerin akıbetinin açıklanmasını talep ederek, “Bugün 3 Üniversite öğrencisi Ankara'da GBT gerekçesiyle göz altına alındı ama buna dair resmi bir kayıt bulunmamakta ve nerede oldukları bilinmiyor. Bu hukuksuzluklara derhal son verilsin! Öğrencilerin akıbetleri derhal açıklanmalıdır” dedi.