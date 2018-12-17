Kaçırıldığını sanıp taksiden atladı, ağır yaralandı

Yozgat'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını zannederek atlayan kadın, ağır yaralandı.

İddiaya göre, Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a gelen D.G. (40), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek istedi.

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan taksiye binen kadın, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasını geçtikten sonra taksici A.Ö'ye "Nereye gidiyoruz?" diye sordu.

Taksicinin "Hastaneye gidiyoruz, geldiğimiz kadar daha yolumuz var" demesi üzerine bir anda panikleyen D.G, Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde hareket halindeki taksinin arka kapısından atladı.

Ağır yaralandı

Başını refüje çarparak ağır yaralanan D.G, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksi şoförü A.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.